- Il presidente del Parlamento georgiano, Archil Talakvadze, ha affermato che i partner internazionali della Georgia non intendono emettere delle sanzioni nei confronti del Paese caucasico in seguito all’arresto di Melia. Talakvadze ha detto che il partito al governo Sogno georgiano in questo momento ha avuto un'intensa comunicazione con i partner internazionali. "Credetemi, nessun gruppo politico radicale in Georgia può rappresentare una minaccia per l'integrazione europea ed euro-atlantica del Paese. Si tratta di una questione nazionale comune, non spetta ad alcun partito politico, è scritto nella Costituzione e nessuno può ostacolarla”, ha detto Talakvadze. "Capisco che l'ala radicale dell'opposizione oggi stia cercando di danneggiare l'immagine del nostro Paese, cercando di gettare un'ombra sul governo, anche agli occhi dei nostri partner, ma credetemi, la comunità occidentale e nostro partner strategico, gli Stati Uniti non sono un Paese che fa affidamento sulle parole di alcuni esponenti dell’opposizione”, ha spiegato il presidente del Parlamento. (segue) (Res)