Georgia: arresto leader opposizione Melia, allestite tende davanti al Parlamento (3)

- Talakvadze ha spiegato che con i Paesi partner sono in corso fitti scambi. “Avevano delle domande da porci e forniremo loro varie informazioni anche nei prossimi giorni. Avevano domande su questo caso legale (l’arresto di Melia) e sulla possibilità di raggiungere un accordo in merito. Abbiamo dei contatti con i nostri partner su tutte le questioni", ha affermato il presidente del Parlamento, aggiungendo che la leadership del Sogno georgiano ha comunicazioni sia con gli ambasciatori, sia con i colleghi nell'Ue e negli Stati Uniti. L'operazione speciale che ha portato all’arresto di Melia è iniziata all'alba del 23 febbraio ed è avvenuta nella sede del partito georgiano. Prima dell'arresto, le forze dell'ordine hanno sgomberato gli uffici del partito, dove attivisti civili di diversi partiti dell'opposizione proteggevano Melia da diversi giorni. Nel corso dell’operazione speciale sono state arrestate diverse persone per resistenza a pubblico ufficiale. Secondo quanto riportato, la polizia ha utilizzato spray al peperoncino negli uffici del partito per favorire la fuoriuscita di tutte le persone asserragliate dentro l’edificio. (Res)