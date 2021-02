Egitto: governo consente preghiera di gruppo serale durante Ramadan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo egiziano consentirà le preghiere di gruppo (Tarawih, in arabo) che si recitano di notte durante il mese sacro musulmano di Ramadan in cui i credenti digiunano dall'alba al tramonto. Lo ha annunciato Nouh Eissa, sottosegretario presso il ministero per le Dotazioni islamiche per gli affari delle moschee, citato dal quotidiano "el Masry el Youm". Quest'anno il Ramadan"Le preghiere di gruppo si terranno secondo le misure preventive in tutte le moschee, tra cui il distanziamento sociale e le mascherine per il viso", ha detto Eissa. La colazione di gruppo e l'I'tikaf saranno banditi. I'tikaf è una pratica musulmana che consiste nella permanenza in una moschea durante gli ultimi dieci giorni di Ramadan, dedicandosi al culto. Alla fine di marzo 2020, l'Egitto ha chiuso tutte le moschee a livello nazionale, riaprendole alla fine di giugno, a causa della diffusione del Covid-19. Da allora il governo ha chiuso santuari e bagni all'interno delle moschee.(Cae)