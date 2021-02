Covid: Nursing Up auspica politica sanitaria coerente e concreta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La riconferma di Pierpaolo Sileri deve rappresentare, lo speriamo vivamente, un segnale di continuità che abbia uno scopo ben preciso. Quella di Sileri, nel governo Conte, era infatti l’unica figura di medico 'prestato' alla politica. Speriamo che oggi, con il suo rinnovato incarico, possa dare ancora più impulso, con la sua esperienza e la sua lungimiranza, a comprendere non solo le strategie idonee da intraprendere in questa eterna battaglia contro il virus, ma soprattutto affinché finalmente un programma mirato che riconosca agli infermieri, soldati in prima linea di questa pandemia, quelle rivendicazioni contrattuali che da troppo tempo rappresentano oggetto di lotte e battaglie su tutti i fronti". Lo sottolinea Antonio De Palma, presidente del sindacato nazionale infermieri, esprimendo le sue congratulazioni per la riconferma di Sileri e comunicando pubblicamente i suoi migliori auguri al nuovo sottosegretario alla Salute, Andrea Costa. (segue) (Com)