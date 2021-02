Lazio: ipotesi rimpasto giunta con ingresso M5s, Pedica (Pd) "ora non esageriamo"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con la nomina di Alessandra Sartore a sottosegretaria al ministero dell’Economia, nella giunta della Regione Lazio si libera una casella, quella dell'assessorato al Bilancio, aprendo di conseguenza a diversi scenari per quanto riguarda il toto nomi o le soluzioni che si potrebbero prospettare. In queste ore sono diverse le ipotesi che circolano nei corridoi del Palazzo di via Cristoforo Colombo sui nomi che potrebbero sostituire la Sartore al Bilancio. In particolare, due scenari possibili per completare la squadra di Nicola Zingaretti potrebbero essere la semplice sostituzione di Sartore con un altro "tecnico" dell'assessorato, oppure una sorta di rimpasto di giunta, meno probabile ma non del tutto da escludere. In questo caso i nomi che riecheggiano sono quelli dell'attuale vicepresidente della Regione Lazio, Daniele Leodori, ma anche quello della capogruppo del M5s in Consiglio regionale del Lazio, Roberta Lombardi. Quest'ultima soluzione, però, comporterebbe un cambio di fisionomia della giunta per le diverse dinamiche che si andrebbero ad innescare in tutta la maggioranza guidata da Nicola Zingaretti. (segue) (Com)