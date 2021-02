Lazio: ipotesi rimpasto giunta con ingresso M5s, Pedica (Pd) "ora non esageriamo" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al momento non c'è nulla di certo, ma l'ipotesi di un allargamento della maggioranza in regione al M5s è tra quelle in discussione. Contrario a quest'ultimo scenario è Stefano Pedica, esponente della minoranza del Pd e presidente dell'area di Cantiere democratico (Cdem): "Zingaretti lavora all'ipotesi di allargare la sua maggioranza in Regione con il possibile ingresso in giunta del M5s? Anche no, signor segretario - afferma Pedica - . Gli ultimi sondaggi parlano chiaro: stiamo calando per colpa di scelte che il nostro elettorato non capisce. La linea politica deve essere chiara. Il Pd non può rinunciare alla sua identità, oscillando da una parte all'altra - sottolinea Pedica -. Dove pensiamo di poter andare rincorrendo Conte o lanciandoci in accorate difese di Barbara D'Urso? Tutto questo non mi rappresenta e non può rappresentare la grande famiglia del Pd e della sinistra", conclude Pedica. (Com)