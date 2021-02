Libano: Unifil fornisce strumenti per ripulire coste da catrame

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il portavoce della missione di interposizione delle Nazioni Unite in Libano (Unifil), Andrea Tenenti, ha dichiarato oggi che dopo la fuoriuscita di petrolio nelle settimane scorse che ha depositato catrame in parti della costa meridionale del Libano, Unifil ha preso contatto con le autorità locali per valutare il tipo di assistenza da fornire. Lo riferisce l'agenzia di stampa libanese "Nna". Al fine di fornire un'assistenza immediata, Unifil ha fornito attrezzature e strumenti insieme ad ulteriori Dpi donati da Italbatt, la task force di manovra del contingente italiano impegnato nel Libano meridionale. Oggi, i membri del personale Unifil stanno assistendo le comunità locali nella pulizia delle coste. (Res)