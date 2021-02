Fisco: Battilocchio (FI), bene rinvio cartelle esattoriali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E' una buona notizia che il governo abbia deciso di differire il termine del primo marzo per il pagamento delle cartelle esattoriali del 'rottamazione ter' e del saldo e stralcio. Forza Italia lo ha chiesto con forza". Lo sottolinea, in una nota, il deputato di Forza Italia Alessandro Battilocchio. "E' quello che, assieme all'azione di tanti colleghi di vari gruppi parlamentari, ho chiesto nell'odg a mia prima firma, approvato nel contesto del Milleproroghe. È un provvedimento doveroso per venire incontro a famiglie ed imprese", conclude il deputato. (Com)