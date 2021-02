Milano: Sala a boschetto di Rogoredo, area straordinaria restituita alla città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha fatto visita oggi al boschetto di Rogoredo, noto alle cronache in passato per essere un luogo di spaccio. "Oggi è un'area straordinaria restituita alla città - ha detto in un video pubblicato su social - è un successo che dobbiamo rivendicare, non noi come amministrazione comunale ma noi come milanesi". "Qui ci hanno lavorato le forze dell'ordine, ringrazio il prefetto, ci ha lavorato molto Italia Nostra a cui è stata affidata questa rigenerazione e tanti cittadini che in modo volontario hanno partecipato alla rinascita di questo spazio - ha concluso Sala - È un esempio di come si deve lavorare a Milano, in silenzio senza tanti proclami, ma giorno per giorno migliorando le cose". (Rem)