Governo: Prodi, Draghi più corre e meglio è

- Il presidente del Consiglio Mario “Draghi più corre e più va meglio. Siccome ritengo l’Italia un Paese scettico e depresso ma ha delle energie, Draghi non deve porsi termini ma deve fare in fretta". Lo ha detto Romano Prodi, ex presidente del Consiglio ed ex presidente della Commissione Ue, intervenendo all’incontro su “Democrazia e futuro dell’Europa: lo stato delle cose”, organizzato dalla scuola di formazione per “Architetti della Politica” PolìMiNa. "Mattarella - ha osservato - lo ha indicato per togliere l’Italia dalla depressione”.(Rin)