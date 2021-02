Governo: Prodi, con il proporzionale l'Italia non si salva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Con il proporzionale l'Italia non si salva, con il maggioritario forse. Anche nel maggioritario c'è il compromesso, ma se non abbiamo una chiara indicazione di governo, una durata, il Paese non può salvarsi". Lo ha detto Romano Prodi, ex presidente del Consiglio ed ex presidente della Commissione Ue, intervenendo all’incontro su “Democrazia e futuro dell’Europa: lo stato delle cose”, organizzato dalla scuola di formazione per “Architetti della Politica” PolìMiNa. "Se avessimo il sistema elettorale francese saremmo un Paese molto più forte della Francia”, ha aggiunto. (Rin)