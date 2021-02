Sport: Figliomeni (Fd'I), è ora di dare risposte agli operatori e ai cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La situazione di emergenza sanitaria che stiamo vivendo ha fortemente colpito il settore sportivo imponendo la chiusura delle palestre scolastiche e degli impianti sportivi con sospensione delle attività e servizi a tutti i livelli. Si tratta di luoghi mossi dalla passione e che portano benessere ai cittadini con ricadute positive anche sulla loro salute in quanto l'attività motoria contribuisce fortemente a combattere le patologie". Lo dichiara in una nota Francesco Figliomeni consigliere capitolino di Fratelli d'Italia e vice presidente dell'Assemblea Capitolina. "È passato un anno dall'inizio della pandemia e l'amministrazione grillina ha fatto decisamente poco o nulla per questa categoria e per i collaboratori sportivi che con molta passione prestano la loro attività nelle diverse strutture comunali. Come membro della commissione Sport continuerò a proporre l'approvazione di una serie di misure quali l'azzeramento e poi una riduzione significativa dei canoni con il relativo prolungamento delle concessioni oltre la possibilità di prevedere dei voucher per le famiglie - spiega -. Sull'assunzione delle responsabilità assistiamo sempre più allo scaricabarile tra Comune e Municipi quando invece sarebbe necessario un rapido cambio di passo, accelerando l'iter burocratico per dare celermente le risposte che aspettano gli operatori e i concessionari degli impianti sportivi, purtroppo anche penalizzati dalla cancellazione del ministero dello Sport e dall'approvazione dei controversi decreti delegati", conclude. (Com)