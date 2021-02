Moldova: arrivato primo lotto di vaccini AstraZeneca dalla Romania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente della Moldova Maia Sandu ha accolto oggi la prima consegna dei vaccini prodotti da AstraZeneca donati al Paese dalla Romania. Secondo quanto affermato da Sandu, i medici e gli infermieri moldavi saranno i primi a essere sottoposti alla vaccinazione. Le autorità sanitarie della Moldova hanno fino ad ora garantito un'autorizzazione condizionale per un anno per tre vaccini anti Covid: lo Sputnik V, e quelli di Pfizer e AstraZeneaca. "Sono molto felice che oggi abbiamo ricevuto 21.600 dosi del vaccino. E' un sostegno generoso da parte della Romania", ha dichiarato Sandu ringraziando il governo di Bucarest e l'Ue. La presidente ha quindi annunciato l'inizio delle vaccinazioni di massa in Moldova da lunedì primo marzo, evidenziando che tale processo inizierà dalle persone "in prima linea" contro il virus.(Rob)