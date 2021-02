Lazio: Ghera (Fd'I), su ipotesi rimpasto giunta Pd e M5s due facce della stessa sinistra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A quanto pare il presidente della Regione Lazio, nonché segretario del Pd, ha deciso di allargare la sua giunta regionale anche al M5s. Cosa non si fa pur di restare incollati alla poltrona. Dalla maggioranza 'anatra zoppa' all'alleanza con i grillini il passo è breve, d'altronde - come Fd'I ha sempre sostenuto - Pd e 5 stelle sono due facce della stessa sinistra". Lo dichiara in una nota Fabrizio Ghera, capogruppo Fratelli d'Italia alla Regione Lazio. (Com)