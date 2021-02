Fisco: Occhiuto (FI), bene proroga cartelle, Forza Italia al governo per sostenere questi provvedimenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il governo è pronto a prorogare, questo quanto affermato dal ministero dell’Economia e delle finanze, i versamenti relativi alle rate per la Rottamazione ter e per la regolarizzazione cosiddetta ’saldo e stralcio’: saranno, dunque, differite le cartelle esattoriali che andavano saldate entro il primo marzo". Lo afferma in una nota Roberto Occhiuto, capogruppo facente funzioni di Forza Italia alla Camera dei deputati. "È un’ottima notizia, per le famiglie e per le imprese, tante delle quali in grave difficoltà a causa della crisi economica scatenata dal Covid. Forza Italia - sottolinea - ha deciso convintamente di sostenere l’esecutivo guidato da Mario Draghi proprio per supportare simili provvedimenti. Un fisco amico e non vampiro, ed una generale riforma del sistema fiscale in Italia sono da sempre la nostra stella polare. Avanti in questa direzione, per il bene del Paese e dei nostri concittadini”.(Com)