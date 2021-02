Russia: a Mosca manifestazione per sesto anniversario uccisione Nemtsov

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è svolta oggi a Mosca una manifestazione per commemorare il sesto anniversario dell'uccisione del politico dell'opposizione russa Boris Nemtsov. I manifestanti hanno deposto alcuni fiori sul ponte nel centro di Mosca dove Nemtsov è stato ucciso a colpi di pistola la notte del 27 febbraio 2015. Alla manifestazione in ricordo di Nemtsov, che era stato vice premier per un breve periodo alla fine degli anni Novanta prima di passare all'opposizione, hanno partecipato anche diversi ambasciatori a Mosca dei Paesi occidentali. La manifestazione odierna avviene mentre i sostenitori dell'oppositore russo Aleksej Navalnyj hanno proclamato una sospensione delle proteste di piazza fino a primavera. La decisione è stata annunciata dopo i molti arresti avvenuti nelle proteste tra fine gennaio e inizio febbraio.(Rum)