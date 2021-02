Lecco: Peluffo (Pd), solidarietà a sindaco Gattinoni per minacce di morte, individuare i responsabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A nome della comunità dei democratici lombardi esprimo vicinanza e solidarietà al sindaco di Lecco Mauro Gattinoni per le vergognose minacce di morte apparse sulla porta di una vecchia palestra nel rione di Malavedo". Lo dichiara in una nota Vinicio Peluffo, segretario del Pd Lombardo. "Nell'attesa che gli inquirenti facciano al più presto chiarezza su quanto accaduto, anche per capire se davvero c'è relazione tra le scritte e la sottoscrizione qualche giorno fa, da parte di Gattinoni, della legge di iniziativa popolare di Stazzema contro la propaganda nazista e fascista, ribadiamo che non temiamo vili intimidazioni - aggiunge Peluffo - Il Partito democratico continuerà la lotta alle derive estremiste, alle nostalgie del periodo più buio della nostra storia recente. Non ci stancheremo di denunciare gli orrori della Shoah, di trasmettere la memoria ai ragazzi. Perché antisemitismo, razzismo, xenofobia sono contrari ai nostri valori". (Com)