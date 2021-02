Roma: Figliomeni-Gallucci (Fd'I), accesso agli atti su folle chiusura tre parcheggi a Monte Mario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dopo l'interrogazione presentata nei giorni scorsi abbiamo predisposto un accesso agli atti per conoscere le motivazioni della chiusura di ben tre parcheggi pubblici nel quadrante di via Trionfale nei pressi di via Taverna e via Allievo. L'amministrazione grillina continua a penalizzare i cittadini in una zona già molto congestionata dal traffico dove, oltre alla scuola Stefanelli, ci sono molte attività commerciali che già sono fortemente penalizzate dall'emergenza sanitaria in corso". Lo dichiarano in una nota gli esponenti di Fratelli d'Italia Francesco Figliomeni vice presidente dell'Assemblea Capitolina e Mauro Gallucci delegato Fd'I Roma alla protezione civile. "Invitiamo la sindaca Raggi e il presidente Campagna a evitare di sprecare risorse su monopattini e piste ciclabili, che peraltro si stanno realizzando in maniera molto pericolosa, e a preoccuparsi delle necessità quotidiane dei residenti perché le priorità sono l'apertura dei parcheggi pubblici altrimenti si rischia di favorire qualche interesse privato", concludono. (Com)