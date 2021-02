Covid: Germania, verso modifica limite 65 anni per uso vaccino AstraZeneca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Germania cambierà la raccomandazione che limitava l'uso del vaccino contro il Covid-19 della casa farmaceutica AstraZeneca ai minori di 65 anni. Lo ha annunciato il presidente della commissione permanente per le vaccinazioni della Germania Thomas Mertens. Parlando all'emittente televisiva "Zdf", Mertens ha ammesso che la raccomandazione ha provocato problemi nell'accettazione di questo vaccino in Germania. "Ci sarà una nuova raccomandazione aggiornata molto presto", ha aggiunto.(Geb)