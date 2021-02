Iran: Shamkani (Consiglio sicurezza), non permetteremo ritorno terrorismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Iran e altri Stati non permetteranno che il terrorismo di matrice religiosa (takfiri) venga rianimato nella regione. Lo ha detto oggi il segretario del Consiglio supremo di sicurezza nazionale iraniano (Snsc), Ali Shamkhani, durante l'incontro con il ministro degli Esteri iracheno, Fuad Hussein. Lo riferisce l'agenzia di stampa iraniana "Irna". Shamkhani ha criticato i movimenti militari statunitensi in Iraq, affermando che il ritardo nell'attuazione del via libera del parlamento iracheno sul ritiro delle forze militari statunitensi dall'Iraq è la causa dell'escalation e della crisi nella regione. Shamkani ha sottolineato la necessità di mantenere la cooperazione tra i Paesi regionali per allentare le tensioni. Shamkhani ha detto che l'Iran è pronto a cooperare per porre fine alla guerra in Yemen. (Res)