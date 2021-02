Roma: incidente mortale in via della Primavera, indagini in corso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un uomo di 41 anni, conducente di una Renault Kangoo, è morto dopo aver perso il controllo del veicolo ed essere finito contro un albero, per cause in corso di accertamento. Le pattuglie della polizia locale VI gruppo Torri sono intervenute ieri sera alle 23.30 per i rilievi dell'incidente mortale, avvenuto in via della Primavera all’altezza di via Carpineto. In corso le indagini per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto. (Rer)