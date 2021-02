Colombia: Covid, prime dosi vaccini Covax in arrivo il 1 marzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo colombiano ha annunciato l’arrivo di 117 mila dosi di vaccino anti-Covid il primo marzo attraverso il meccanismo Covax, dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms). “Lunedì prossimo 1 marzo arriveranno nel nostro paese 117 mila dosi del vaccino Pfizer in accordo con Covax. Siamo il primo paese dell’America Latina a ricevere questi vaccini Covax e il secondo nel mondo”, ha detto il presidente Ivan Duque, secondo quanto riferisce la stampa locale. Il 25 febbraio sono arrivate in Colombia altre 50 mila dosi del vaccino Pfizer, dopo l'arrivo delle prime 50 mila dosi che hanno permesso di dare il via alla campagna vaccinale lo scorso 17 febbraio. Ad oggi la Colombia ha ricevuto 100.310 dosi del vaccino Pfizer e 192 mila della cinese Sinovac. Sempre tramite il meccanismo Covax la Colombia conta di ricevere 750 mila del vaccino AstraZeneca. (Mec)