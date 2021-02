Trani: Zingaretti, sostegno al sindaco Bottaro, vigliacca intimidazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un abbraccio enorme ad Amedeo Bottaro, sindaco di Trani per la vigliacca intimidazione che ha subito. Caro Amedeo sono con te, hai la solidarietà e soprattutto il sostegno di tutta la comunità dei democratici. Ci auguriamo che le Forze dell'ordine individuino presto i responsabili". Lo scrive su Facebook il segretario del Pd Nicola Zingaretti. "Ti conosco e so bene che non fermeranno la passione e la determinazione tua e della tua amministrazione. Forza Amedeo, forza Trani!", aggiunge. (Rin)