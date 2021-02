Lavoro: documento ministero, con decreto Ristori riduzione tempi di pagamento Cig

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prevedere nel prossimo decreto Ristori ulteriori automazioni dei processi di trasmissione dei dati di pagamento della cassa integrazione, con l’obiettivo di ridurre ulteriormente i tempi di pagamento della cassa integrazione guadagni. E’ uno dei punti del documento presentato oggi nel confronto tra il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, e le parti sociali sulla riforma degli ammortizzatori. Secondo quanto si legge nella bozza, l’ipotesi normativa allo studio permetterà di sostituire il modello SR41 con una diretta integrazione dei dati per la Cig nel flusso Uniemens, e questo consentirà una più immediata lavorazione dei dati per i pagamenti. Verrà, inoltre, istituita una live chat per i lavoratori che vogliano avere informazioni dirette sullo stato della propria Cig. Infine, sul portale dell’Inps sarà introdotta una evoluzione dell’applicativo Cip che permetterà ai lavoratori di consultare in totale trasparenza lo stato di progressione della domanda a essi relativa. Per la Cigo con causale Covid-19, in considerazione dell'esigenza di una maggiore semplificazione - si legge nella bozza di lavoro - l’attuale procedura verrà ulteriormente implementata in modo da consentire la gestione interamente centralizzata delle domande e la massima automazione dell’istruttoria. (segue) (Rin)