Lavoro: documento ministero, con decreto Ristori riduzione tempi di pagamento Cig (2)

- Secondo il documento, per quanto concerne le tempistiche di pagamento della prestazione è necessario valutare i motivi dello scarso successo della Convenzione quadro tra organizzazioni sindacali, imprenditoriali, Abi e Ministero del Lavoro stipulata il 30 marzo 2020, per valutare l’opportunità di un rilancio dell’idea di un anticipo forfettario del trattamento di integrazione salariale da parte degli istituti di credito. Sarà inoltre importante monitorale l’andamento dell’anticipo del pagamento del trattamento del 40 per cento, istituito per accelerare i pagamenti della Cig con causale Covid-19, ai fini di valutare l’adozione a regime di tale meccanismo di anticipazione di quota parte del trattamento di integrazione salariale. Un altro intervento normativo allo studio - si legge nel documento - è quello che introduce la possibilità di anticipare il pagamento da parte del datore di lavoro di imprese plurilocalizzate. In particolare, i datori di lavoro delle imprese plurilocalizzate sarebbero autorizzati ad anticipare ai lavoratori i trattamenti di cassa integrazione con garanzia di recuperare le somme anticipate mediante conguaglio con Inps. Centralità dell’utente, trasparenza, semplificazione e responsabilizzazione delle parti coinvolte sono i principi ispiratori dei miglioramenti in corso di definizione. (Rin)