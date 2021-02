Spettacoli: Barberis (Pd), troppi finti stupri nelle fiction, Rai promuova serata su violenza di genere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi con un flash mob in Piazza San Fedele abbiamo voluto dare voce all'impegno diretto degli uomini nel contrastare la violenza di genere. Un'azione prima di tutto culturale, attenta ai messaggi e ai modelli che vengono rappresentati. Un'attenzione che è evidentemente mancata alla Rai pensando alla serie di fiction con finti stupri andata in onda nel solo ultimo mese". Lo ha dichiarato in una nota il capogruppo del Pd a Palazzo Marino Filippo Barberis. "Un brutto messaggio che distorce una realtà segnata da un sommerso (violenze subite e taciute) enorme e da rari casi di finti stupri - aggiunge - Un messaggio che rischia di scoraggiare ulteriormente le denunce di abusi. Questa realtà deve emergere con chiarezza, oltre le fiction. La Rai realizzi quanto prima una trasmissione in prima serata dedicata al fenomeno della violenza di genere. Perché è giusto e per recuperare al messaggio sbagliato passato in queste settimane". (Com)