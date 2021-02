Covid: assessore Lazio, su vaccino Sputnik Ema acceleri procedure, Aifa valuti ok in emergenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Se l'Europa è in ritardo sulle coperture vaccinali in parte è dovuto anche alle burocrazie che rallentano i processi di autorizzazione dei nuovi vaccini. Nessuno chiede che non vi siano le giuste ed opportune verifiche degli standard qualitativi, ma si sta chiedendo di accelerarle e soprattutto di evitare le pastoie burocratiche". Lo dichiara in una nota l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato. "Ad esempio a quanto ci risulta il vaccino russo Sputnik V si è già sottomesso alle valutazioni di Ema, ma c'è un certo ritardo nelle procedure di presa in carico - spiega l'assessore -. Nella situazione attuale sarebbe utile che Aifa prendesse in esame la possibilità di autorizzare in emergenza il vaccino Sputnik V così come ogni altro vaccino che si sta già utilizzando in larga parte del mondo. Oggi l'obiettivo è mettere in sicurezza le nostre comunità", conclude D'Amato. (Com)