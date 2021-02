Lavoro: documento ministero, ampliare in senso universalistico ammortizzatori, serve efficientamento vigilanza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non è ulteriormente rinviabile l’ampliamento in senso universalistico del sistema degli ammortizzatori sociali. È dunque necessario realizzare una estensione della platea dei soggetti beneficiari includendo, quantomeno, i lavoratori subordinati attualmente esclusi dal sostegno al reddito in costanza di rapporto". E’ uno dei punti del documento presentato oggi nel confronto tra il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, e le parti sociali sulla riforma degli ammortizzatori. "Un simile obiettivo - si legge nella bozza - pone con maggiore urgenza il tema dell’efficientamento della vigilanza, tenendo conto della diversità dei sistemi di erogazione delle prestazioni, e dell’implementazione dell’efficacia dei controlli ispettivi sulla cassa integrazione guadagni: vigilanza e controlli non devono tuttavia tradursi in un appesantimento procedurale per gli operatori economici. Muovendo da queste premesse, l’efficientamento dell’azione ispettiva può avvenire indirizzando l’attività di vigilanza verso l’utilizzo di analisi predittive e di algoritmi in grado di incrociare ed elaborare indici di rischio e di violazione. L’obiettivo - spiega il documento - è quello di accessi ispettivi coordinati e mirati che evitino duplicazioni dei controlli e aumento delle procedure burocratiche di verifica della regolarità".(Rin)