Trani: Boccia, tutti con Bottaro, vince sempre la legalità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Aver incendiato il portone dell'abitazione del sindaco di Trani è un atto ignobile. Tutti i tranesi e i pugliesi sono Amedeo: competenza, passione e civismo al servizio della collettività. La violenza e le intimidazioni rafforzano la reazione civile di una città che condanna con forza ogni prevaricazione e violenza". Lo scrive su Facebook il deputato del Pd Francesco Boccia. "Massima solidarietà ad Amedeo Bottaro che da sindaco è impegnato, con eccellenti risultati, in prima linea nella lotta al Covid-19 - aggiunge -. La violenza in Puglia non prenderà mai il sopravvento". (Rin)