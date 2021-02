Roma: Palozzi (Cambiamo), bene banchetti, importante confronto con cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Entusiasmo e partecipazione per i banchetti organizzati quest'oggi da Cambiamo con Toti nei municipi di Roma. Tanti i cittadini che si sono avvicinati per parlare insieme a noi di Roma, delle sue criticità, del suo futuro e delle elezioni amministrative". Così, in una nota, il consigliere regionale del Lazio e responsabile nazionale "Organizzazione" di Cambiamo con Toti, Adriano Palozzi. "Per questa ragione, siamo davvero molto soddisfatti della risultanza di questa iniziativa, che ha visto coinvolti tutti i quadranti della Capitale grazie all'impegno di decine di nostri quadri, attivisti e volontari, che ringraziamo di cuore per lo sforzo profuso - prosegue -. Andiamo avanti sulla strada intrapresa, nella consapevolezza di essere un partito nato da pochissimo ma che sta già riscuotendo grandi attenzione, consenso e adesioni. Non ci fermiamo e - compatibilmente con le norme anti Covid e le restrizioni sociali in atto -, replicheremo presto eventi di radicamento, come quello di oggi, nella logica di un percorso che ci vede in prima linea a tutela dei diritti di famiglie e imprese", conclude.(Com)