Tunisia-Italia: ambasciatore Fanara incontra premier e ministro Finanze

- L'ambasciatore d'Italia a Tunisi, Lorenzo Fanara, ha avuto un "cordiale e proficuo incontro in formato G7 con il capo del governo, Hichem Mechichi, con il ministro delle Finanze, Ali Kooli, e con il segretario di Stato agli Esteri, Mohamed Ali Nafti". Lo riferisce la rappresentanza diplomatica d'Italia nel Paese nordafricano su Facebook. Secondo quanto annunciato dalla presidenza del governo di Tunisi, Mechichi ha incontrato gli ambasciatori del gruppo dei sette Paesi industrializzati e l'ambasciatore dell'Unione Europea in Tunisia, Marcus Cornaro. Durante l'incontro, Mechichi "ha fornito una panoramica del programma di riforme economiche e strutturali che la Tunisia intende intraprendere per superare gli effetti della crisi economica, alla luce della diffusione del coronavirus". Il capo del governo, "ha ascoltato i suggerimenti degli ambasciatori per rilanciare il clima degli investimenti nel Paese e migliorare il suo status di sovranità". (segue) (Tut)