Lavoro: Cisal, bene confronto su ammortizzatori

- "Accogliamo favorevolmente la celerità con cui si sta procedendo su un percorso di confronto, da noi a più riprese auspicato, per giungere, step by step, a fornire tutele per tutti i lavoratori e nel breve periodo ad una revisione profonda degli ammortizzatori sociali, le cui fragilità struttural-burocratiche si sono amplificate nell’emergenza che stiamo vivendo". Lo ha detto la Cisal al termine del tavolo di confronto con il ministro del Lavoro Andrea Orlando. "Sono state messe sul tavolo alcune opzioni, come la semplificazione delle procedure, contenute in un documento che valuteremo nel dettaglio e le cui determinazioni saranno oggetto di analisi nei prossimi incontri annunciati, nel corso dei quali verranno affrontati i vari aspetti della riforma degli ammortizzatori", ha aggiunto. (com)