Covid: ministro Esteri tedesco Maas, cerimonia Ue per commemorare vittime

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mezzo milione di cittadini dell'Unione europea hanno perso le loro vite in connessione al Covid-19 e per questo bisognerebbe organizzare una commemorazione congiunta tra i Paesi membri. E' quanto proposto dal ministro degli Esteri tedesco, Heiko Maas, secondo quanto riferisce oggi il profilo Twitter del dicastero da lui guidato. "Credo che dovremmo commemorare coloro che abbiamo perso in una cerimonia europea congiunta. Un segno visibile che stiamo uniti, anche nel dolore", ha dichiarato Maas.(Geb)