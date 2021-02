﻿Stadio Roma: Fassina, bene scelta a.s. Roma, Campidoglio a rimorchio interessi privati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Finalmente prevale il senso della realtà sul progetto di business park a Tor di Valle raccontato come Stadio della Roma". Lo dichiara in una nota Stefano Fassina consigliere capitolino di SpR promotore di Roma Ventuno. "La neo proprietà ha preso atto che il progetto era insostenibile sul piano economico-finanziario, già prima del Covid, ancor di più con la diffusione irreversibile dello smart working accelerata dalla pandemia: in un quadrante già segnato da migliaia di uffici vuoti, un piano poggiato su ulteriori uffici non reggeva, nonostante la sopraggiunta autorizzazione di cubatura residenziale. Era una localizzazione sbagliata sul piano idro-geologico, trasportistico e commerciale, sia nella versione iniziale, sia nella versione ‘tagliata’ dalla Sindaca Raggi. Dispiace che, ancora una volta, l’amministrazione politica della città sia stata a rimorchio degli interessi privati. Avrebbe dovuto essere la Sindaca Raggi a disconoscere, come chiediamo da tempo con la consigliera Grancio e le consigliere Ficcardi e Catini, l’interesse pubblico nel progetto di Tor di Valle, finalizzato all’ennesima speculazione edilizia. Ora, va seriamente affrontato il problema dello stadio della Roma e dello stadio della Lazio. A partire dalla ristrutturazione del Flaminio, si possono, anzi si debbono, trovare soluzioni adeguate, senza sacrificare l’interesse pubblico".(Com)