Fisco: Squeri (FI) su cashback, si annullino premi secondo semestre

- "Riprendendo le parole del premier Draghi, in una situazione come quella che viviamo 'ogni spreco è un torto alle generazioni future'. Per questo il super cashback va annullato, almeno per il secondo semestre dell'anno. Rischiamo di buttare via 300 milioni solo per dare un premio extra di 1.500 euro a chi rientra nelle prime 100mila posizioni della classifica per numero di pagamenti eseguiti". Lo ha detto a Sky Tg24 il deputato di Forza Italia Luca Squeri, componente della commissione Attività produttive della Camera. "Peraltro - continua - la scelta di non porre limiti ai pagamenti accettati ha, di fatto, legittimato i furbetti delle micro transazioni". "In un momento tanto difficile - ha proseguito - prima del cashback ci sono molte altre priorità alle quali destinare i 4,7 miliardi stanziati per la misura, prime tra tutte la riduzione delle tasse e il sostegno a imprese e artigiani che stanno per chiudere. Inoltre, per incentivare i pagamenti elettronici è necessario agire a monte, trattando con le banche per ridurre le commissioni e introducendo un credito di imposta per gli strumenti di cui gli esercenti devono dotarsi", ha concluso. (Com)