- Il Ministero della Giustizia, a quanto si apprende, ha chiesto ieri al Comitato tecnico scientifico un parere sulle prove scritte per l'esame di abilitazione alla professione forense in programma per il 13, 14 e 15 aprile, alle quali è prevista la partecipazione di quasi 26 mila candidati. Al vaglio ci sarebbe l’ipotesi di un orale sostitutivo e rinforzato per evitare assembramenti.(Rin)