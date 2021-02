Libia: Agostini (Irini) incontra inviato Onu Kubis, focus su rispetto embargo armi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il comandante dell’operazione Eunavfor-Med Irini, ammiraglio Fabio Agostini, ha incontrato a Roma venerdì l'inviato speciale del segretario generale delle Nazioni Unite per la Libia, Jan Kubis. Lo riferisce la missione di sostegno dell'Onu in Libia (Unsmil) sul profilo Twitter. Agostini e Kubis hanno discusso degli "sforzi in corso da parte dell'Unione europea per monitorare e far rispettare l'embargo sulle armi in Libia, secondo quanto previsto dalle relative risoluzioni del Consiglio di sicurezza, e per contribuire alla stabilità e alla prosperità in Libia", rende noto Unsmil. (Res)