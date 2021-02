Rifiuti: M5s Lazio, Proposta legge per gestione trasparente e partecipata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sulla questione dei rifiuti nel Lazio c'è bisogno di ribaltare il tavolo. La legge che andiamo a proporre punta proprio a questo: realizzare compiutamente gli Ato, da anni inseriti nei vari piani ma mai realmente efficaci autonomi e legittimati, spostare l'asse delle scelte verso la base, responsabilizzando gli amministratori locali, riavvicinandole ai cittadini". Così in una nota Gaia Pernarella, consigliera regionale M5S del Lazio, a margine del webinar sulla proposta di legge regionale per l'Istituzione degli Enti di governo d'Ambito per la gestione dei rifiuti. "Oggi il Lazio ha pochi impianti privati, mal funzionanti, spesso sotto sequestro della magistratura: di fatto la gestione dei rifiuti da anni si trascina tra una crisi e l'altra seguendo logiche monopolistiche e che non sembrano avere come obiettivo la risoluzione dei problemi, una gestione del ciclo dei rifiuti che è quindi poco trasparente, appiattita sul rapporto tra privati e Regione con cittadini ed enti locali spettatori passivi di decisioni calate dall'alto: un paradosso, considerato che chi paga il servizio non ha la facoltà di indirizzare le scelte". (segue) (Com)