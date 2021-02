Rifiuti: M5s Lazio, Proposta legge per gestione trasparente e partecipata (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono 14 ad oggi le Regioni che hanno da tempo istituito e regolamentato le Autorità per il servizio di gestione integrata dei Rifiuti per consentire la massima partecipazione dei Comuni alle decisioni per la pianificazione". Aggiunge la consigliera regionale M5S del Lazio, Valentina Corrado, co-firmataria della proposta di legge. "Abbiamo dato forma a questo coinvolgimento, volto al raggiungimento di obiettivi condivisi tra territori, attraverso una governance snella che vedrà per ogni Ato, oltre all'Assemblea dei Sindaci che eleggerà un Presidente, affiancato e supportato nelle sue funzioni da un'adeguata struttura amministrativa, la costituzione di Consulte regionale e territoriali in Assemblea permanente composta da tutte le figure che partecipano alle autorità arricchita dalla partecipazione della società civile individuata in rappresentanti degli operatori economici, lavoratori del settore, comitati e associazioni più rappresentative a livello sia provinciale che regionale. La Consulta regionale degli Ato avrà lo scopo di segnalare alle Autorità di gestione del servizio integrato dei rifiuti eventuali criticità nonché formulare proposte migliorative della qualità, efficienza ed efficacia del servizio". (segue) (Com)