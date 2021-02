Rifiuti: M5s Lazio, Proposta legge per gestione trasparente e partecipata (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A ciò -dice anche Corrado- si aggiunge l'importante compito di rilasciare pareri preventivi e osservazioni sui contratti di servizio, sulla qualità del servizio, sui piani d'ambito, di proporre studi di settore e ricerche di mercato nonché relazionare alla commissione consiliare competente sull'andamento delle attività delle autorità di gestione del servizio integrato dei rifiuti". Una legge che ha l'ambizione di rovesciare il paradigma attuale nella gestione dei rifiuti rendendo partecipi delle decisioni programmatiche e di investimento gli enti territoriali e la società civile con ruoli e funzioni ben delineati per raggiungere in maniera condivisa e partecipata gli obiettivi di razionalizzazione, efficienza e autosufficienza nella gestione dei rifiuti". Oltre alle due consigliere 5stelle, all'evento on line, svoltosi sul sito web www.lazio5stelle.it e sulla pagina Facebook del Gruppo consigliare M5S in Regione Lazio, hanno partecipato Ilaria Fontana neo-sottosegretario al Ministero della Transizione Ecologica, Luigi Vacana, vice-presidente Provincia di Frosinone, Carlo Medici, presidente Provincia di Latina, Giuliano Pacetti, delegato del Presidente di Città metropolitana di Roma Capitale. (Com)