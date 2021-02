Regno Unito: ministro Sunak, finanze pubbliche sottoposte a tensioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le finanze pubbliche del Regno Unito affronteranno "tensioni enormi" a seguito dell'ultima serrata nazionale. Lo ha dichiarato il cancelliere dello Scacchiere britannico Rishi Sunak. In vista dell'annuncio sul bilancio 2021, atteso per mercoledì, Sunak ha dichiarato al quotidiano "Financial Times" che il governo dovrà stanziare 280 miliardi di sterline per le misure di sostegno alla crisi innescata del coronavirus, lasciando le finanze del Paese "esposte". "Abbiamo ora molto più debito di quanto siamo abituati", ha osservato il ministro delle Finanze evidenziando che i tassi d'interesse sono stati in questi mesi molto bassi.(Rel)