Perù: Covid, attese a marzo oltre 350 mila dosi vaccino tramite Covax

- Il Perù riceverà a marzo 117 mila dosi del vaccino anti-Covid della Pfizer e 240 mila dosi del vaccino AstraZeneca tramite il meccanismo Covax dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms). Lo ha annunciato la presidente del Consiglio dei ministri, Violeta Bermúdez, parlando all’emittente “Rpp”. La campagna vaccinale in Perù si è aperta il 9 febbraio con la vaccinazione del presidente Francisco Sagasti presso l'ospedale militare di Lima con il vaccino cinese Sinopharm, il primo a essere disponibile in Perù. Il paese ha ricevuto finora un milione di dosi del vaccino Sinopharm. Le prime dosi sono destinate al personale sanitario in prima linea nella lotta al Covid-19. In data 25 febbraio il Perù ha confermato 4.606 nuovi casi di contagio e 191 nuovi decessi. (Brb)