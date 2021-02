Italia-Arabia Saudita: Bonelli (Verdi), preoccupante silenzio Renzi su Kashoggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non penso che sia normale e minimamente accettabile che, di fronte al report dell'intelligence Usa reso pubblico dal Presidente Joe Biden, che indica il principe saudita Mohamed Bin Salman come il mandante del barbaro omicidio del giornalista e dissidente Jamal Kashoggi, il senatore Renzi non abbia sentito il dovere di rispondere a chi gli ha chiesto di dimettersi dal board di Future Investment Iniziative, presieduta dallo stesso principe saudita e da cui percepisce 80 mila dollari l'anno". Lo afferma, in una nota, il coordinatore nazionale dei Verdi Angelo Bonelli. "Il documento dell'intelligence Usa – spiega Bonelli - riporta accuse gravissime contro il principe saudita Salman che vedeva Kashoggi come una minaccia al regno al tal punto da approvare il piano per il suo omicidio, fatto a pezzi nell'ambasciata saudita di Istanbul: come può il senatore Renzi non fornire una risposta a chi gli chiede di prendere le distanze dal regime saudita dimettendosi dalla fondazione? Renzi dovrebbe dimettersi e restituire i compensi ricevuti sino a oggi: che ancora non lo abbia fatto è preoccupante, come preoccupa e lascia stupiti il silenzio di quegli esponenti di Italia Viva, come Ivan Scalfarotto, che hanno fatto nella loro vita battaglie in difesa dei diritti umani. Inquieta altresì il silenzio delle forze di Governo su questa vicenda. I diritti umani in Arabia Saudita non sono tutelati, i dissidenti finiscono in carcere, assassinati, e i progetti di espansione, che Renzi ha sostenuto a Rijad alcune settimane fa davanti al principe Salman, come quello della città The Line, stanno portando alla distruzione di antichi villaggi di tribù locali. Il senatore Renzi, ex presidente del Consiglio – conclude Bonelli - non può rimanere indifferente alle notizie diffuse dall'intelligence USA, ma principalmente deve dare un segnale all'Italia: dimettersi dalla Future Investment Iniziative, rinunciare ai compensi e spiegare perché ha omaggiato il principe saudita Salman".(com)