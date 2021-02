Serbia: premier Branbic, dall'opposizione attacchi contro il figlio del presidente Vucic

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'opposizione in Serbia sta prendendo di mira il figlio del presidente Aleksandar Vucic, Danilo. Lo ha affermato la premier serba Ana Brnabic intervenendo all'emittente televisiva "Pink". Secondo la premier, gli attacchi contro la famiglia del presidente Vucic dimostrano che l'opposizione non si ferma di fronte a nulla. "Stanno legando il figlio del presidente Vucic ai clan criminali, con cui egli non ha alcuna connessione", ha commentato Brnabic in riferimento alle notizie secondo cui Danilo Vucic sarebbe amico di un giovane arrestato sulla base di una serie di accuse penali. Secondo la premier serba, l'opposizione punta in questo modo a provocare manifestazioni di piazza quale "alternativa al dialogo" per ottenere vantaggi a scopi elettorali. "Questa è solo disperazione e impotenza da parte di esponenti del precedente regime", ha dichiarato Brabic evidenziando che il Partito progressista serbo (Sns) ha superato tutti nella regione. (segue) (Seb)