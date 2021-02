Serbia: premier Branbic, dall'opposizione attacchi contro il figlio del presidente Vucic (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dialogo tra le forze di maggioranza e opposizione in Serbia riprenderà nella seconda metà di marzo, secondo quanto reso noto dal presidente del Parlamento serbo, Ivica Dacic, ospite nei giorni scorsi dell'emittente "Rts". Dacic ha inoltre precisato che il primo marzo terrà invece un incontro in videoconferenza con il presidente della commissione esteri del Parlamento europeo, David McAllister. Il presidente dell'Assemblea nazionale serba ha così dato un arco temporale per l'avvio dei colloqui tra i partiti sulle condizioni elettorali nel Paese con la mediazione di alcuni deputati del Parlamento europeo. Dacic ha ribadito che è necessario definire i formati con cui si terranno i colloqui e stabilire chi saranno i partecipanti. Dacic ha infine commentato il rapporto sulla Serbia approvato nei giorni scorsi dalla commissione Esteri del Parlamento europeo. "Siamo pronti a considerare ogni rapporto che arriva da Bruxelles e portare le nostre valutazioni al riguardo", ha detto Dacic. (segue) (Seb)