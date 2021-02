Serbia: premier Branbic, dall'opposizione attacchi contro il figlio del presidente Vucic (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il testo accoglie con favore i cambiamenti nel lavoro del Parlamento "in conformità con le procedure", ma sottolinea che il vocabolario aggressivo, le intimidazioni e le accuse contro oppositori politici e rappresentanti dei media alle sedute dell'Assemblea nazionale sono una violazione della pratica democratica che dovrebbe essere " sanzionata secondo le regole ". Il rapporto evidenzia inoltre le preoccupazioni per il "punteggio più debole" della Serbia nell'allineamento con la politica estera dell'Ue rispetto ad altri Paesi della regione, nonché le preoccupazioni per "la crescente influenza della Cina". Dopo il voto in commissione Esteri è previsto che la relazione venga approvata sotto forma di risoluzione nella seduta plenaria del Parlamento europeo il 24 e 25 marzo a Bruxelles. (Seb)