Roma: Rossi (Ugl), Farmaca al collasso, a rischio stipendi mentre comune latita

- "Ci uniamo all'appello dell'Ugl Terziario che da un mese ha lanciato l'allarme sulla situazione disastrosa in cui versa Farmacap, in cui gli stipendi dei lavoratori sono garantiti solo fino a febbraio e dove molti dei fornitori lamentano mancati pagamenti, mentre l'azienda propone tagli di costi e personale, proposta che riteniamo inaccettabile in quanto non possono essere i lavoratori a rimetterci per la totale mancanza d'interventi da parte di Roma Capitale". Così in una nota Ermenegildo Rossi, segretario Ugl di Roma e Provincia, che aggiunge: "Sotto questa amministrazione si sono avvicendati 3 commissari e 2 direttori ad interim senza che venisse pianificato nessun intervento concreto, portando la partecipata al pessimo stato in cui si trova adesso, una gestione scellerata di un patrimonio pubblico da parte di un' amministrazione comunale totalmente incapace". (Com)