Uruguay: Covid, governo interessato ad acquisto vaccino russo Sputnik V

- L’Uruguay è pronto ad acquistare il vaccino russo anti-Covid Sputnik V ed è in attesa dei relativi documenti da Mosca. Lo ha detto il ministro della Salute dell’Uruguay, Daniel Salinas, parlando all’agenzia di stampa russa “Sputnik”. “Vorremmo che questo vaccino fosse aggiunto al portfolio (dei vaccini disponibili in Uruguay) perché è di buona qualità, ma non abbiamo ancora ricevuto una risposta. Stiamo aspettando la documentazione”, ha detto il ministro, aggiungendo che il paese è interessato a produrre il vaccino russo. Il governo dell'Uruguay ha confermato l'inizio ufficiale del programma di immunizzazione contro il Covid-19 a partire dal 1 marzo. A permettere l'avvio del piano di vaccinazione è stato l'arrivo nel paese sudamericano del primo lotto di 192 mila dosi del vaccino del laboratorio cinese Sinovac. L'approvvigionamento proseguirà in modo scaglionato fino alla fine di aprile. Tra l'8 marzo ed il 26 aprile è stato concordato l'arrivo di 460 mila dosi dal laboratorio statunitense Pfizer, mentre altre 1,5 milioni di dosi Sinovac giungeranno nel paese il 15 marzo. Il governo punta anche sulla fornitura di 3,3 milioni di dosi prodotte da Oxford-AstraZeneca attraverso il meccanismo Covax(Rum)