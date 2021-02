Viabilità: A4 Mi-Bs, previste chiusure stazioni Brescia Ovest, Trezzo, Capriate e Dalmine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Autostrade comunica in una nota che sulla A4 Milano-Brescia, per consentire lavori di ispezione della segnaletica verticale, previsti in orario notturno, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura: dall'una alle 5 di martedì 2 marzo, sarà chiusa la stazione di Brescia ovest, in entrata, in entrambe le direzioni, verso Milano e Brescia/Venezia, in alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Ospitaletto, o di Brescia Centro, di competenza della Società Brescia Verona Vicenza Padova. Inoltre, dalle 22 di venerdì 5 alle 5 di sabato 6 marzo, saranno chiuse, in modalità alternata, le stazioni di Trezzo, Capriate e Dalmine, in entrata, in entrambe le direzioni, verso Milano e Brescia. In alternativa, si consiglia: per la chiusura in entrata di Trezzo, Cavenago, o Capriate; per la chiusura in entrata di Capriate, Trezzo o Dalmine; per la chiusura in entrata di Dalmine, Capriate o Bergamo. Si ricorda che le chiusure tra il 5 e il 6 marzo verranno effettuate in modalità alternata. (Com)