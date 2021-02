Russia-Afghanistan: a marzo riunione commissione intergovernativa per cooperazione economica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La commissione intergovernativa russo-afgana per la cooperazione commerciale ed economica dovrebbe riunirsi nel mese di marzo. Lo ha detto il ministro degli Esteri afgano, Mohammed Haneef Atmar, in un'intervista all'agenzia di stampa russa "Sputnik" nel corso della sua visita a Mosca. "A marzo ci sarà un incontro tra le due commissioni congiunte, che cercheranno di trovare una road map per la cooperazione", ha dichiarato Atmar. Secondo il ministro degli Esteri afgano, il governo di Kabul intende sviluppare la cooperazione nel settore ferroviario con la Russia al fine di avere "una maggiore connettività regionale". "Allo scopo di essere realmente connesso all'Asia centrale e alla Russia abbiamo accettato il pegno russo per le nostre ferrovie", ha evidenziato Atmar.(Rum)